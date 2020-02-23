Yaptığı roket ile uçuş denemesinde çöle düşerek öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaptığı roket ile uçuş denemesinde çöle düşerek öldü - Son Dakika

Yaptığı roket ile uçuş denemesinde çöle düşerek öldü

7 saat önce

California eyaletinde evde kendi yaptığı roketle havalanan Michael Hughes, roketin havalandıktan sonra yere çakılması sebebiyle hayatını kaybetti.

Yaptığı roket ile uçuş denemesinde çöle düşerek öldü, System.String[]

California eyaletinde evde kendi yaptığı roketle havalanan Michael Hughes, roketin havalandıktan sonra yere çakılması sebebiyle hayatını kaybetti.

California'nın Barstow kenti yakınlarında ortağı Waldo Stakes ile ürettikleri buharlı roket ile uçma denemeleri yapan 64 yaşındaki Michael Hughes, roketin havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılmasıyla hayatını kaybetti. 'Çılgın Mike' lakaplı mühendis daha önce de benzer denemeler yapmasıyla biliniyordu. Ölümüne sebep olan denemede evde yaptıkları buharlı roketiyle 1,5 km yükselerek 'Karman Çizgisine' ulaşmak istiyordu. Karman Çizgisi dünyanın atmosferiyle uzay boşluğu arasındaki sınıra verilen ad olarak biliniyor. Polis bir kişinin roket fırlatma sonrası çöle çakılarak hayatını kaybettiğini ve soruşturmanın devam ettiğini yazılı olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Roketin fırlatılma anından görüntü

Roketin yükselmesi ve düşmeye başlama anından görüntü

Roketin yere çakılma anı


California, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:35 Kaynak: DHA
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