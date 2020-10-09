Yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı

09.10.2020 19:05

Yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı Sahte içkiden 11 kişi zehirlendi, 7'si hayatını kaybetti Kendi hazırladıkları içkiden zehirlenen 2 şüpheli tedavi altında Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 7'si hayatını kaybetti.

Yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı

Sahte içkiden 11 kişi zehirlendi, 7'si hayatını kaybetti

Kendi hazırladıkları içkiden zehirlenen 2 şüpheli tedavi altında

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Kendi yaptıkları sahte içkiden zehirlenerek hastanede tedavi gören şüphelilerden birinin babasının da ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de yüzey temizleyicisi olarak kullanılan dezenfektana etil alkol ile aroma karşımı yaparak üretilen sahte içkiden zehirlenen 11 kişi, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı V., Mustafa Ö., Ali B., Yılmaz M., İlyas Y., Cemal D. ve Ünal G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babasının ölümüne neden oldu

Görme kaybı yaşayan Ertan Ç. ise taburcu edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Önder Ö.'nün de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kendi yaptıkları sahte içkiden zehirlenen şüpheli Ö.Ö. ile S.Ü.'nün tedavisi sürüyor. Şüpheli şahıs Ö.Ö. kendi hazırladığı sahte içkiden dolayı babası Mustafa Ö.'nün ölümüne neden oldu. Ö.Ö.'nün çeşitli suçlardan 59 adli kaydı bulunduğu bildirildi.

Sahte içki faciasında geniş çaplı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, yapılan operasyonda; S.Ü. ve Ö.Ö.'nün içinde olduğu 71 FA 596 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan aramada; 7 adet 0,5 litre pet şişe içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki, 20 mililitrelik cam şişelerdeki 4 adet tam dolu 3 tanesinin ise yarım olduğu görülen alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma ve 5 litrelik pet şişe içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

1 kişi adliyeye sevk edildi

Ekipler kentteki bazı tekel bayilerine yaptığı operasyonda da; 1 adet 5 litre etil alkol, 17 adet 1 litre etil alkol, 2 adet 5 litre pet şişede satışa hazır kaçak viski, 23 adet cinsel içerikli içecek, 9 adet cinsel içerikli macun, 16 adet cinsel içerikli ürün, 18 adet marka cinsel içerikli ürün, 8 adet cinsel içerikli ilaç el konuldu.

Gözaltına alınan tekel bayi işletmecisi Ö.U. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı
Yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı
Yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı
Yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı

Kırıkkale, Alkol, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den Yalova, Bursa ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi Juventus'un Merih Demiral'ı Inter'in elinden kaptığı ortaya çıktı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü         
18:36
Son Dakika: Önümüzdeki 1 ay içinde en az 2 aşıda insan denemeleri aşamasına geçilecek Son Dakika: Önümüzdeki 1 ay içinde en az 2 aşıda insan denemeleri aşamasına geçilecek         
18:32
Galatasaray, Marcao'nun maaşını 2 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor Galatasaray, Marcao'nun maaşını 2 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor         
17:53
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı         
17:23
Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu         
17:17
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım         
12:12
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 19:21:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei