Motorola'dan renkli model! - Son Dakika
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Motorola'dan renkli model!

30.08.2022 00:41
Motorola'dan renkli model!

Yaptığı tanıtım ile piyasayı hareketlendiren Motorola, yeni modeli Motorola Edge 30 Neo için kolları sıvadı. İşte yeni sızıntılar...

Geçtiğimiz aylarda yeni katlanabilir iki modeli ile piyasada büyük etki oluşturan Motorola'nın önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen telefonu için yeni sızıntılar gün yüzüne çıktı. Motorola Edge 30 Neo çok renkli ve güçlü olacak.

Motorola Edge 30 Neo dört farklı renk seçeneğine sahip olacak!

Geçtiğimiz günlerde Geekbench test skorları ortaya çıkan Motorola Edge 30 Neo modelinin bugün tasarım çizgileri görüntülendi. Yeni tasarım sızıntılarına ek olarak renk seçenekleri de paylaşıldı. "91mobiles" kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre firma renk seçeneklerini "Black Onyx", "Very Peri", "Aqua Foam" ve "Ice Palace" olmak üzere dört farklı şekilde adlandıracak.

Motorola'dan renkli model!

Motorola Edge 30 Neo 120 Hz ekrana sahip olacak!

Teknik özellikleri tarafında ortaya çıkan sızıntılara göre firma yeni modelinde kullanıcıları memnun edecek bir ekran kullanacak. 6.28 inç büyüklüğünde ekranla karşımıza çıkacak olan yeni çıkacak olan telefon, FHD+ desteğine sahip pOLED ekranla tanıtılacak.

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Bunlarla beraber 8 GB bellek ve 256 GB depolama alanı sunacak olan yeni model, Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisinden gücünü alacak. Kamera alanında arka tarafına 63 Megapiksellik OIS teknolojisine sahip ana kamerayla birlikte 13 Megapiksellik ultra geniş açı kamerası karşımıza çıkacak.

Motorola'dan renkli model!

Ayrıca, batarya alanında sayılar henüz net olmasa da tahminler yeni model 4020 mAh bataryaya ve 30W şarj desteğine sahip olacağı yönünde. Yeni modelin ise eylül ayının ilk haftalarında karşımıza çıkması bekleniyor.

İşlemciQualcomm Snapdragon 695RAM 8 GBDepolama256 GBBatarya4020 mAh, 30 WEkran6.28 inç pOLED FHDRenk Seçenekleri "Black Onyx", "Very Peri", "Aqua Foam" ve "Ice Palace"

Peki siz Motorola'nın yeni çıkacak olan telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Motorola, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Motorola'dan renkli model! - Son Dakika

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