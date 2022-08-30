Motorola'dan renkli model!

Geçtiğimiz aylarda yeni katlanabilir iki modeli ile piyasada büyük etki oluşturan Motorola'nın önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen telefonu için yeni sızıntılar gün yüzüne çıktı. Motorola Edge 30 Neo çok renkli ve güçlü olacak.

Motorola Edge 30 Neo dört farklı renk seçeneğine sahip olacak!

Geçtiğimiz günlerde Geekbench test skorları ortaya çıkan Motorola Edge 30 Neo modelinin bugün tasarım çizgileri görüntülendi. Yeni tasarım sızıntılarına ek olarak renk seçenekleri de paylaşıldı. "91mobiles" kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre firma renk seçeneklerini "Black Onyx", "Very Peri", "Aqua Foam" ve "Ice Palace" olmak üzere dört farklı şekilde adlandıracak.

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Teknik özellikleri tarafında ortaya çıkan sızıntılara göre firma yeni modelinde kullanıcıları memnun edecek bir ekran kullanacak. 6.28 inç büyüklüğünde ekranla karşımıza çıkacak olan yeni çıkacak olan telefon, FHD+ desteğine sahip pOLED ekranla tanıtılacak.

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Bunlarla beraber 8 GB bellek ve 256 GB depolama alanı sunacak olan yeni model, Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisinden gücünü alacak. Kamera alanında arka tarafına 63 Megapiksellik OIS teknolojisine sahip ana kamerayla birlikte 13 Megapiksellik ultra geniş açı kamerası karşımıza çıkacak.

Ayrıca, batarya alanında sayılar henüz net olmasa da tahminler yeni model 4020 mAh bataryaya ve 30W şarj desteğine sahip olacağı yönünde. Yeni modelin ise eylül ayının ilk haftalarında karşımıza çıkması bekleniyor.