Yaptığı udu önce kendi çalıyor sonra satıyor - Son Dakika

Gaziantep'te yaşayan 69 yaşındaki emekli müzik öğretmeni Ünal Şenpekmezci, evinde kurduğu küçük atölyede yarım asırdır yaptığı udları uzun süre test ettikten sonra satıyor.

Önemli musiki ustalarından ders alan babasından etkilenerek müziğe ilgi duyan Şenpekmezci, müzik öğretmeni olmaya karar verdi. Öğretmenliğe 22 yaşında başlayan Şenpekmezci, 25 yıla yakın müziği gençlere öğretmeye çalıştı.

Şenpekmezci, öğretmenliğe başladığı yıllarda bir ustanın yanında da ut yapımını öğrendi. Daha sonra merak ve gayretiyle kendini geliştiren Şenpekmezci, tecrübeli bir ut ustası oldu.

Tarihi Bey Mahallesi'ndeki evinde kurduğu atölyede kendini işine adayan Şenpekmezci, yarım asırdır en ince ayrıntıya dikkat ederek özel ut üretiyor.

Musikiye de tutkusu olan ve pek çok makamı bilen Şenpekmezci, yaptığı utları çalarak uzun süre test ettikten sonra müşterilerine teslim ediyor.

" Çok zor iş, parası az olan bir iş"

Şenpekmezci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ut yapımının zor bir iş olduğunu belirterek, "Sabır mesleği olarak geçiyor bu. Bir udun yapımı 2-3 ay sürüyor. Önceden ağaçları alıp bekletiyorsun. Bendeki ağaçlar 20-30 yıllık. Yani çok zor bir iş, parası az olan bir iş. Bir de musiki bilgin ve musiki hevesin de olacak. Musiki ile enstrüman birbirini tamamlıyor." dedi.

Yaptığı utları 4-5 bin lira civarında sattığını anlatan Şenpekmezci, "Ama bu kazanç değil, çünkü buna uzun süre emek sarf ediyorsun. Bin liraya yakın malzeme masrafı var. Benimki bir yerde hobi. Kaldığım evi kiraya versem iki üç katı para kazanırım ama ben gidip kahvede falan takılamam." diye konuştu.

Şenpekmezci, özel siparişle yaptığı utları Türkiye'nin yanı sıra çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki müzikseverlere de gönderdiğini aktardı.

Utları satmadan önce uzun süre atölyesinde beklettiğini anlatan Şenpekmezci, "Utları yaptıktan sonra test ediyorum. 1-2 yıl kalıyor bende. Bu benim için büyük bir avantaj. Bekletiyorum, sesini kontrol ediyorum. Sürekli değişiklikler ve yenilikler içerisindeyim." ifadesini kullandı.

Şenpekmezci, ut yapımcılığının kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olduğunu sözlerine ekledi.