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"Yaptığım darbe değil" diyen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika

"Yaptığım darbe değil" diyen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti

26.07.2021 21:14

Tunus'ta önceki gece Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurarak, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırması ve mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Kays Said yaptığının darbe olmadığını savunarak, alınan yeni kararlar doğrultusunda 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Tunus'ta bir süreden bu yana devam eden siyasi çalkantı, önceki gün Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin tüm yetkilerini dondurması ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden almasıyla devam etti. Ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran olayın ardından Tunus'ta hareketlilik arttı.

'Yaptığım darbe değil' diyen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

MECLİSE ALINMADILAR

Hükümete yönelik bu girişimin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Meclis'teki birinci parti olan Nahda Hareketi lideri Başbakan Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almadı.

DARBE OLDUĞUNU VURGULADI

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurguladı.

'Yaptığım darbe değil' diyen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti
Raşid El Gannuşi

"KARARLARIM DARBE DEĞİL"

Tunus'ta tüm bu gelişmeler yaşanırken, dikkat çeken kararlar geldi. Görevden almanın bir darbe olmadığını belirten Tunus Cumhurbaşkanı Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Kararlarım, bir darbe değil, Tunus anayasasının uygulanması. 27 Ağustos'a kadar akşam 7'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bir damla bile kan akmasını istemiyoruz. Tunus yalnız değil" dedi.

KAMUYA 2 GÜN TATİL VERİLDİ

Alınan yeni kararlar doğrultusunda ülkedemeydan ve caddelerde 3'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Polis ve asker hariç kamuda 2 gün tatil ilan edildi.

Yaptığım darbe değil diyen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti
Yaptığım darbe değil diyen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti

Darbe Girişimi, Darbe, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Yaptığım darbe değil' diyen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika Dünya


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