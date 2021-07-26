"Yaptığım darbe değil" diyen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti

Tunus'ta bir süreden bu yana devam eden siyasi çalkantı, önceki gün Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin tüm yetkilerini dondurması ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden almasıyla devam etti. Ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran olayın ardından Tunus'ta hareketlilik arttı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

MECLİSE ALINMADILAR

Hükümete yönelik bu girişimin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Meclis'teki birinci parti olan Nahda Hareketi lideri Başbakan Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almadı.

DARBE OLDUĞUNU VURGULADI

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurguladı.

Raşid El Gannuşi

"KARARLARIM DARBE DEĞİL"

Tunus'ta tüm bu gelişmeler yaşanırken, dikkat çeken kararlar geldi. Görevden almanın bir darbe olmadığını belirten Tunus Cumhurbaşkanı Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Kararlarım, bir darbe değil, Tunus anayasasının uygulanması. 27 Ağustos'a kadar akşam 7'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bir damla bile kan akmasını istemiyoruz. Tunus yalnız değil" dedi.

KAMUYA 2 GÜN TATİL VERİLDİ

Alınan yeni kararlar doğrultusunda ülkedemeydan ve caddelerde 3'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Polis ve asker hariç kamuda 2 gün tatil ilan edildi.