Yaptığım En Gergin Video: Bir Şizofrenle Yüzleşiyorum…
11 saat önce
Bu videoda Ankara'da şizofrenlerin iç dünyasıyla yüzleşmek için şizofrenilerin bulunduğu özel bir yere gittim. Şizofrenilerle yaptığım röportajda onlara sorduğum sorulara ilginç cevaplar aldım.
Bu videoda Ankara
'da şizofrenlerin iç dünyasıyla yüzleşmek için şizofrenilerin bulunduğu özel bir yere gittim. Şizofrenilerle yaptığım röportajda onlara sorduğum sorulara ilginç cevaplar aldım.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:55 Kaynak: Youtube
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