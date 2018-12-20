Son Dakika Haberleri: Yaptığım En Gergin Video: Bir Şizofrenle Yüzleşiyorum…

Yaptığım En Gergin Video: Bir Şizofrenle Yüzleşiyorum…

11 saat önce

Bu videoda Ankara'da şizofrenlerin iç dünyasıyla yüzleşmek için şizofrenilerin bulunduğu özel bir yere gittim. Şizofrenilerle yaptığım röportajda onlara sorduğum sorulara ilginç cevaplar aldım.

Bu videoda Ankara'da şizofrenlerin iç dünyasıyla yüzleşmek için şizofrenilerin bulunduğu özel bir yere gittim. Şizofrenilerle yaptığım röportajda onlara sorduğum sorulara ilginç cevaplar aldım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:55 Kaynak: Youtube

Ankara, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi Ankara Adliyesinde Duruşma Salonunda Kavga

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin Maçlarını Oynayacağı Eryaman Stadı, İkinci Yarıya Hazır Hale Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:39:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaptığım En Gergin Video: Bir Şizofrenle Yüzleşiyorum…
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]