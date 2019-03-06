Yaptığım İşte En İyisiyim" Projesi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yaptığım İşte En İyisiyim" projesi kapsamında açılan meslek edinme kursuna katılan 18 kursiyerlere sertifikaları verildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yaptığım İşte En İyisiyim" projesi kapsamında açılan meslek edinme kursuna katılan 18 kursiyerlere sertifikaları verildi.



Karadeniz Mahallesi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eğitimin çok önemli olduğunu ve bunun aile hayatına da çok büyük etkisi olduğunu belirtti.



Kurslarda başarılı olan kursiyerleri tebrik eden Yıldırım, "Biz sadece eğitim görmüş anneleri, sadece kendilerini eğiten insanlar olarak görmüyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi, çocuklarımızı teslim edeceğimiz kişiler olarak görüyoruz. O yüzden sizlerin eğitimi çok önemlidir. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu cesareti gösterip ben de varım bu işin içerisinde, ben de bu toplumun bir bireyiyim ve faydalı olmak istiyorum dediğiniz için, bununla birlikte başkalarına da örnek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Törene İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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