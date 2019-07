Yaptıkları aracı "tek parça" halinde yarışmaya götürmek istiyorlar

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Çukurova Racing takımı, dünya genelinde 550 üniversiteden öğrencilerin kendi tasarladıkları araçlarla katıldığı Formula Student'in Barselona etabına katılabilmek için destek bekliyor.

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Çukurova Racing takımı, dünya genelinde 550 üniversiteden öğrencilerin kendi tasarladıkları araçlarla katıldığı Formula Student'in Barselona etabına katılabilmek için destek bekliyor.

Üç yıldır yaptıkları otomobillerle dikkati çeken öğrenciler, bu yıl 15 Temmuz'da İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek Formula Student yarışlarında pistlerin tozunu attırmayı hedefliyor.

Geçen yıl CR-A2 adını verdikleri aracı İtalya etabına sponsor sıkıntısı nedeniyle parçalayarak götürmek zorunda kalan öğrenciler, bu yıl saatteki hızı 140 kilometreye çıkan otomobillerini tek parça halinde yarışa taşımayı istiyor.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özcanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova Racing takımının sponsorların desteği sayesinde bu yıl üçüncü aracını tasarladığını söyledi.

Özcanlı, öğrencilerin her yıl kendilerini geliştirerek ve yarışlarda edindikleri tecrübelerle daha iyi otomobil tasarlar hale geldiğini anlattı.

Bu yıl da Formula Student'te Çukurova Üniversitesinin adını duyurmak için 23 öğrencinin 7 aydan bu yana gece gündüz demeden ter döktüğünü aktaran Özcanlı, öğrencilerin mühendislik bilgilerini ortaya koyduğu 256 kilogram ağırlığında 85 beygir gücünde ve saatteki hızı 140 kilometreye çıkabilen CR-A3 aracını tamamladığını dile getirdi.

"Kaynak arayışı içerisindeyiz"

Özcanlı, CR-A3'ün test sürüşlerinin gerçekleştirilerek yarışlara hazır hale getirildiğini, 15 Temmuz'da Barselona'da gerçekleştirilecek Formula Student için tek ve en büyük sıkıntılarının ise sponsor desteği olduğunu belirtti.

Formula Student'in geçen yılki İtalya etabında büyük sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatan Özcanlı, şöyle devam etti:

"Geçen yıl yaptığımız araçla İtalya yarışlarına katılmıştık ama katılırken birtakım sıkıntılar yaşadık. Sponsor olan firmanın son anda desteğini çekmesi sebebiyle aracı başka bir sponsorumuzun otobüsü vasıtasıyla götürmek zorunda kaldık. Aracımız otobüse sığmadığı için parçalara ayırmak zorunda kaldık. Öğrencilerimiz çok büyük sıkıntılar çektiler. Şu an için aracın yapımına yönelik sponsorluklarımız halloldu. Yeni yaptığımız aracı bir bütün halinde, ülkemize yakışır bir şekilde yarışlara götürmek istiyoruz. Şu an için 23 öğrenciyi 15 Temmuz'da Barselona'ya götürecek kaynak yok. Bu kaynağın hala arayışı içerisindeyiz."

"Pistlerin tozunu attıracağız"

Özcanlı, destek bulunması halinde aracın yarışlardan iyi bir dereceyle döneceğine inandığını vurgulayarak "Çok ciddi üniversitelerin önemli araçları var. Destek bulursak CR-A3 aracımızla pistlerin tozunu attıracağız." dedi.

Çukurova Racing takım kaptanı ve dördüncü sınıf öğrencisi Nahsan Güngören de büyük emek harcayarak tasarladıkları aracın yarışa hazır olduğunu ifade etti.

Arkadaşlarıyla tasarladıkları aracın Formula Student Barselona etabında dikkati çekeceğini dile getiren Güngören, sponsor desteği sorununun çözümü için beklediklerini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi

Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor

AK Parti'nin kurucusu Şener'den, yeni parti kuracakları konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na uyarı