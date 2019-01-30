Son Dakika Haberleri: Yaptıkları İlk Türkiye Haritası Filografiyi Şehit Yakınlarına Hediye Ettiler

Yaptıkları İlk Türkiye Haritası Filografiyi Şehit Yakınlarına Hediye Ettiler

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde çalışan kursiyerler, tel ve çivilerden yaptıkları Türkiye haritası filografiyi, şehit yakınlarına hediye etti.

Yaptıkları İlk Türkiye Haritası Filografiyi Şehit Yakınlarına Hediye Ettiler, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde çalışan kursiyerler, tel ve çivilerden yaptıkları Türkiye haritası filografiyi, şehit yakınlarına hediye etti.

Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyeret eden ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt ve kursiyerler tamamı el yapımı çivi ve tel ile yapılan Türkiye haritası filografiyi şehit yakınları adına Dernek Başkanı Mutalip Çelik'e hediye etti. ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt ve kursiyerlerinin verdiği hediyenin çok anlamlı olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Mutalip Çelik, ÇATOM sorumlusu ve kursiyerlerine teşekkür etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Türkiye, Batman, Sason, Güncel
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