Yaptıkları işkencelerin videosunu çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaptıkları işkencelerin videosunu çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede - Son Dakika

Yaptıkları işkencelerin videosunu çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede

7 saat önce

Ankara'da tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa yaptıkları işkencelerin görüntülerini kaydettikleri iddia edilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yaptıkları işkencelerin videosunu çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede, System.String[]

Ankara'da tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa yaptıkları işkencelerin görüntülerini kaydettikleri iddia edilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye sevk edildi.

Tefecilerin alacaklarını tahsil etmek amacıyla esnafa kötü muamelede bulunduğu şikayetleri üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.

Başkentte tefecilerin alacaklarını tahsil etmek amacıyla esnafa kötü muamelede bulunulduğu şikayetleri üzerine 16 Ocak'ta 30 adrese düzenlenen operasyonda, adliyede katip olarak çalıştığı belirtilen bir kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden K.F'nin elebaşılığını yaptığı ileri sürülen çetenin üyelerine ait telefon ve bilgisayarlarda, borcunu ödeyemeyen esnafa yapılan işkence görüntülerine ulaşılmıştı. Zanlılarla 2 tabanca ve mühimmat, çok sayıda delici kesici alet, POS cihazları, çek ve senetler ile kredi kartları da ele geçirilmişti.

Ayrıca, suç örgütünün yöneticilerinden ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen O.K'nin 17 yıl 3 ay hapis cezası ve 17 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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