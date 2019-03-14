Son Dakika Haberleri: Yaptıkları Kaçak İnşaatı Kendileri Yıktı

Yaptıkları Kaçak İnşaatı Kendileri Yıktı

46 dakika önce

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN /İstanbul DHAArnavutköy'de hakkında yıkım kararı verilen iki katlı inşaatı yıkmaya gelen ekiplere izin vermeyen sahipleri kaçak yapıyı kendileri yıktı.

Yaptıkları Kaçak İnşaatı Kendileri Yıktı, System.String[]
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İstanbul DHA

Arnavutköy'de hakkında yıkım kararı verilen iki katlı inşaatı yıkmaya gelen ekiplere izin vermeyen sahipleri kaçak yapıyı kendileri yıktı. İmrahor Mahallesi Nurcihan Sokak'ta Selami T.'ye ait kaçak inşaat hakkında belediye ekipleri yıkım kararı verildi. Ekipler binanın olduğu yere iş makinasıyla geldi. Ekiplere polisler de eşlik etti. Binanın olduğu yere gelen inşaat sahibi ve yanındaki akrabaları yapıyı yıktırmak istemedi. Ekipler ve inşaat sahipleri arasında tartışma yaşandı. İnşaat sahipleri yapıyı kendilerinin yıkacaklarını belirterek, ekipleri inşaata sokmadı. Bunun üzerine belediye ekipleri ve zabıta inşaat sahiplerine yıkım için izin verdi.

Önce inşaat alanındaki malzemeleri söken inşaat sahibi Selami T. ve yakınları daha sonra ellerine altıkları balyozlarla yapıyı yıkmaya çalıştı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalık yıkımı izledi.

Görüntü Dökümü:

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-2 katlı inşaat

-Zabıta ve polisler

-İnşaat sahibi ile ekiplerin konuşması

-İnşaat sahiplerinin binayı balyozla yıkmaya çalışmaları

-İş makinası ve TOMA'dan görüntü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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