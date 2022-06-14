Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu

14.06.2022 09:07

Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı olduBURSA Bursa'da meslek lisesi öğrencileri yaptıkları makyajla arkadaşlarını çınar ağacına benzetti, görenler ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu

BURSA Bursa'da meslek lisesi öğrencileri yaptıkları makyajla arkadaşlarını çınar ağacına benzetti, görenler ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım ilçesinde bulunan Faik Çelik Kız Meslek Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Alanı Öğrencileri, Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo'da hünerlerini sergiledi. 12 sınıf öğrencileri Rüveyda Ulus ve Nazar Kalsın, 2 saatlik uğraşın sonunda sınıf arkadaşları Sinem Aksoy'u çınar ağacına benzetmeyi başardı. Saçlarına yerleşim yeri ve çınar ağacı dalları koyarak Gölyazı köyü ve Ağlayan çınarı arkadaşlarının kafasında birebir canlandırdı. Vücuduna da ağacın köklerini çizdi. Yapılan makyajla çınar ağacına benzeyen öğrenci fuarı gezmeye gelen herkesin dikkatini çekti. Vatandaşlar çınar ağacına benzeyen öğrenciyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Uzun uğraşlar sonucunda tasarladıkları modeli yaptıklarını ifade eden Rüveyda Ulus, "Biz Güzellik ve Saç Bakım alanı öğrencileriyiz. Uygulamalı olarak mesleğimizi okulumuzda öğreniyoruz. Bugün burada Bursa7nın tarihi köyü ve ağlayan çınarını arkadaşımızda canlandırdık. Başarılı bir çalışma oldu, her çok beğendi" dedi.

2 saatlik çalışma sonunda bu tasarımı ortaya çıkardıklarını belirten Nazar Kalsın, "Arkadaşımla birlikte sıkı bir çalışma sonucunda bu eser ortaya çıktı. çok keşif aldık gören çok beğendi" şeklinde konuştu.

Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu
Makyajla çınar ağacına benzetilen lise öğrencisi festivalde ilgi odağı oldu

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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