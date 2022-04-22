Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı

22.04.2022 10:40

Son dakika haber... Önlerine gelen herkese saldırdılar.

Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı

Tartıştıkları güvenlik görevlisini hastanelik ettiler

Alkol zehirlenmesinden sevk edildikleri hastanede taşkınlık çıkaran baba oğul güçlükle gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte alkolden zehirlenen ve kaldırıldıkları Manavgat Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini darp edip, taşkınlık çıkaran baba oğul güçlükle gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ökkeş Ö, ve ve oğlu Mustafa Ö., iddiaya göre Alanya'da kendi yaptıkları içkiden içtikten sonra metil alkol zehirlenmesi yaşadı. Alanya Saray Polis Karakolu tarafından baba ve oğul hakkında alkol zehirlenmesinden işlem yapıldıktan sonra, KOM ekipleri evde bulunan alkol malzemelerine el koydu. Alanya'da bir özel hastaneye kaldırılan baba oğul, buradan Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sabah saatlerinde hastanede tedavisine başlanan baba-oğul, öğleden sonra sağlık görevlilerine zorluk çıkarırdı ve olaya müdahalede bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Evren'e saldırarak darp etti. Diğer güvenlik görevlileri ve hastane polisinin de araya girmesiyle olay büyüdü. Polisin yardım istemesi üzerine hastaneye çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Hastaneden güçlükle dışarı çıkarılan baba oğul, polislerin yanı sıra görüntü alan basın mensuplarını da saldırdı. Baba oğul polisler tarafından yere yatırılarak kelepçelendi ve sürekli çevresindekilere tehditler yağdırmaya devam etti. Şelale Polis Merkezine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Öte yandan güvenlik görevlisinin yoğun bakımda tedavisine devem edildiğini belirtildi.

Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı
Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika
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