Yaptıkları uyarı canlarından edecekti - Son Dakika

- Yaptıkları uyarı canlarından edecekti

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

İki arkadaşı bıçaklayan şahsı da bıçaklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, çevreyi rahatsız eden bir grubun mahalle gençleri tarafından uyarılması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokakta yaşandı. Saat 22.00 sıralarında iddialara göre sokak üzerinde bir grup şahsın çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle, mahalle gençleri tarafından bölgeden gitmeleri şeklinde uyarıldı. Mahalle gençlerince yapılan uyarının bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle şüpheli Muharrem S., araç içerisinde bulunan Batuhan Y. ve Tunç A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Bu esnada Tunç A. da kendisini ve arkadaşı Batuhan Y.'yi bıçaklayan şüpheli Muharrem S.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şüphelilerden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanede tedavi gören şüpheliler dışında, bıçaklı kavgaya karıştığı öne sürülen diğer 2 şüpheliyi de yakaladı.

Öte yandan yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilirken, bıçaklı kavgada yaralanan 3 şüpheli ise hastanede tedavileri sonunda adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.