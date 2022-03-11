Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar

11.03.2022 09:43

Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.

Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar

Trafikte kendilerini uyaran kişiye satırla saldıran şüphelilerin daha önce de posta aracını soydukları ve kendilerini yakalamak isteyen polisin de parmağını kırdıkları ortaya çıktı

Posta aracı soyduktan sonra polisin parmağını kırıp serbest bırakılan şüpheliler, trafikte kendilerini uyaran kişiye de satırla saldırıp serbest kaldı

BURSA - Bursa'da otomobil sürücüsü, trafikte lambaları kapalı şekilde seyreden motosiklet sürücüsünü "lambalarını açar mısın?" diyerek uyardı. Kendisinin uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, uyaran kişiye belinde taşıdığı satırla saldırdı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan zanlı ve yanındaki arkadaşı serbest kaldı. Bu kişilerin daha önce de posta aracını soyduktan sonra polisin de parmağını kırdığı ortaya çıktı.

Saldırıya uğrayan kişinin şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, satırlı ve yanındaki kişiyi kıskıvrak yakaladı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. Şüphelilerin yaklaşık 1 ay önce posta aracını soydukları ve kendilerini yakalamak isteyen polisin parmağını kırdıkları öğrenilirken, sevk edildikleri mahkemece ifadeleri alınarak serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Son olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte otomobili ile seyreden İsmail D. (49), ışıkları kapalı şekilde seyreden motosikleti görünce sürücüsüne "lambalarını yakar mısın?" dedi. Kendisini uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, İsmail D.'nin aracını park ederek indiği esnada yanına giderek sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince motosiklet sürücüsü belinde taşıdığı satırı çıkartıp İsmail D.'ye doğru saldırdı. Bu anlarda İsmail D. neye uğradığını şaşırırken şüpheli motosiklet sürücüsü, yanındaki arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek hızlıca uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar şaşkın gözlerle olan biteni izlerken bu anlar bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Saldırıya uğrayan İsmail D.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri çok geçmeden satırla birlikte kıskıvrak yakaladı. Şüpheli A.M ve arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan A.M ve arkadaşı serbest bırakıldılar.

Öte yandan satırla saldıran şüphelilerin daha önce posta aracını soydukları ve kaçarken de kendilerinin yakalamak isteyen polisin parmağını kırdıkları öğrenilirken sevk edildikleri savcılıkta ifadelerinin ardından serbest yine bırakıldıkları öğrenildi.

Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar
Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar
Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar
Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar
Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar
Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar
Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar
Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar

YORUMLAR
500
Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı Yaralıyı yoğun kar yağışından kartonla korudular Yaralıyı yoğun kar yağışından kartonla korudular

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Otomobil, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
10:09 Son dakika: Terazi bozuldu! Cari açık 7,1 milyar dolar ile son 4 yılın en yüksek seviyesinde
10:02 İmamoğlu, AKOM'dan İstanbul'daki son durumu anlattı: Yarın lütfen evde kalın, programınız varsa iptal edin
09:49 Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını İstanbullularla paylaştı
09:35 Türk eşine kavuşan Ukraynalı Snizhana anlattı: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı!
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:38 Bebeğini zehirlediği iddia edilen baba, suçlamaları reddetti! Mahkemede 20 yıl hapsi isteniyor
09:39 İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! AVM'ler 12:00'da açılacak 19:00'da kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 10:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Yaptıkları yanlarına kar kalıyor.. Yine serbest bırakıldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement