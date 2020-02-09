Yaptıklarıyla köylülerin gönüllerine dokunuyor - Son Dakika
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Yaptıklarıyla köylülerin gönüllerine dokunuyor

6 saat önce

Burdur'da köy meydanındaki kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu Emin Akay, evinin altında önceden ahır olarak kullanılan bölümde ise unutulmaya yüz tutmuş eşyaları sergiliyor.

Burdur'da köy meydanındaki kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu Emin Akay, evinin altında önceden ahır olarak kullanılan bölümde ise unutulmaya yüz tutmuş eşyaları sergiliyor.

Karamanlı ilçesi Kağılcık köyünde yaşayan 76 yaşındaki Akay, kitap okumayı çok sevdiği için ağabeyinin kullanılmayan deposunu kütüphaneye çevirdi.

Evinin altındaki odayı da "özel kültür müzesi" yapan Akay, kütüphaneden arta kalan zamanlarda tanıdıklarından topladığı eşyaları sergilediği alanla ilgileniyor.

Yaklaşık iki yıl önce eşini, ardından da tek çocuğu Şerife Akgün'ü kaybeden yaşlı adamın, kızının adını verdiği kişisel müzesinde sergilediği bine yakın antika eşya, görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Sergilenenler arasında eski telefon, pikap, radyo, dikiş makinesi, saat, tahtadan oyuncak araba, plak, terazi, gaz lambası, ibrik, daktilo, mutfak ürünleri, tarım aletleri, tüfekler ve eski gelinlikler yer alıyor.

Ayrıca Akay, köyde vefat edenlerin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı kayıt defterini de burada sergiliyor.

"Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyorum"

Emin Akay, AA muhabirine, hayatta hep insanlara faydalı olabilmek adına uğraş verdiğini söyledi.

Okuma alışkanlığı kazandıktan sonra ömrünü kitaplarla iç içe geçirmeye başladığını vurgulayan Akay, bu nedenle "çocuklar üşümesin" diye sobasını yaktığı, temizliğini yaptığı kütüphaneyi oluşturduğunu ifade etti.

Müze kurma hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü aktaran Akay, eski eşyaların sergilendiği bölümü yeni nesle geçmişi anlatmak adına oluşturduğunu dile getirdi.

Akay, sergilenen çoğu eşyanın kültürün bir parçası olduğunu, ziyaretçilerin çok etkilendiğini anlattı.

Misafiri eksik olmuyor

Zaman zaman öğrencilerin, sergilediği eşyaları görmek için köye gezi düzenlediğini belirten Akay, şöyle devam etti:

"Eşten, dosttan, akrabadan topladığım antika eşyaları burada sergiliyorum. Hepsinin üzerinde sahibinin ismi yazılı. Buraya katkı verenler geldiğinde eşyasını hemen bulur. Burası oldukça yoğun ilgi görüyor. Misafirim hiç eksik olmaz. Müzeyi gezenler, ziyaretçi defterine görüşünü yazdıktan sonra gidiyor."

Köyde vefat edenlerin isimleri ve fotoğraflarını da gençliğinden beri bir defterde topladığına işaret eden Akay, şunları kaydetti:

"O defteri sergilediğimi görenler şaşırıyor. Vefat edenlerin neden öldüğü de defterimde kayıtlı. Bazen vefat edenlerin yakınları, defterden faydalanarak anne, baba ve yakınlarının ölüm tarihlerine bakıp, mezar taşı yaptırıyor. Bu tür faaliyetlerle gençliği çamurdan, kumardan, içkiden ve tüm kötü alışkanlıklardan kurtarmak, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyorum."

Akay, öldükten sonra kütüphaneyi ve müzeyi torununun devam ettireceğini söyledi.

Yaptıklarıyla köylülerin gönüllerine dokunuyor

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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