Yaptırdığı binayı kontrol etmeye geldi, canından oluyordu - Son Dakika

Yaptırdığı binayı kontrol etmeye geldi, canından oluyordu,

Binayı incelemeye giden adama beton mikseri çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi meydana gelen olayda inşaatını incelerken beton mikserinin çarptığı adam, birinci kattan düşerek yaralandı.

Olay Fatih mahallesi Öğüt Sokakta bulunan 3 katlı inşaatta meydana geldi. Haydar Keleş(61), yapımı devam eden binanın inşaatını incelemeye gitti. İnşaatın birinci katına bina sahibine manevra yapan beton mikserinin hortumu çarptı. Dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.