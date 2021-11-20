Yaptırdığı binayı kontrol etmeye geldi, canından oluyordu,
Binayı incelemeye giden adama beton mikseri çarptı
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi meydana gelen olayda inşaatını incelerken beton mikserinin çarptığı adam, birinci kattan düşerek yaralandı.
Olay Fatih mahallesi Öğüt Sokakta bulunan 3 katlı inşaatta meydana geldi. Haydar Keleş(61), yapımı devam eden binanın inşaatını incelemeye gitti. İnşaatın birinci katına bina sahibine manevra yapan beton mikserinin hortumu çarptı. Dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yaptırdığı binayı kontrol etmeye geldi, canından oluyordu - Son Dakika