Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor - Son Dakika
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Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor

11.06.2022 11:25
Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 'restorasyon' paylaşımı tartışma konusu oldu. Söz konusu restorasyona tepki yağdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarihi Çeşmeköy Camii'nde restorasyon çalışması yaptı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline de yer veren Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tepki üstüne tepki

Gürün'ün restorasyon adı altında paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 'Böyle restorasyon mu olur?' diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte Başkan Gürün'ün o paylaşımı;

Yaptırdığı cami restorasyonuyla övünen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor
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Muğla, Güncel, Son Dakika

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