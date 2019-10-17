Son Dakika Haberleri: "Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır"
Son Dakika Güncel 'Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır'

"Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır.

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir.

Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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