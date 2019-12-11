Yaptırım tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yaptırım tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti - Son Dakika Dünya

Yaptırım tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti

6 saat önce

ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı, 18 evet oyuna karşı 4 hayır oyuyla kabul edildi.

Yaptırım tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti, System.String[]

ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı, 18 evet oyuna karşı 4 hayır oyuyla kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de 403'e karşı 16 oyla geçen Türkiye'ye yaptırım yasası, ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda da 18 evet oyuna karşı 4 hayır oyuyla kabul edildi. Tasarı buradan Senato Genel Kurulu'nda oyalanacak. Tasarı, Senato Genel Kurulu'ndan da geçtiği takdirde son olarak Başkan Trump'a gidecek. Ancak 100 kişilik Senato Genel Kurulu'nun 3'te 2'sinden fazlası tasarıya evet oyu verirse, Trump'ın veto yetkisi kalkıyor.

Yaptırım tasarısında, Halkbank'ın yaptırıma tabi tutulması, silah ambargosu uygulanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlıklarının araştırılıp ortaya çıkarılması gibi maddeler yer alıyor. 'ABD'nin ulusal güvenliğini teşvik ve DEAŞ'ın canlanmasının önlenmesi' ismini taşıyan tasarıda ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de isimleri yer alıyor.

YAPTIRIMLARIN KALKMASI 3 ŞARTA BAĞLI

'ABD'nin ulusal güvenliğini teşvik ve DEAŞ'ın canlanmasının önlenmesi' ismini taşıyan yasa tasarısı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı operasyonu ile alakalı. Tasarıda, operasyon sebebiyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulanarak sevkiyatın durdurulması amaçlanıyor. Türkiye'ni Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri de tasarının diğer bölümünü kapsıyor. Türkiye'ye yaptırım öngören tasarının kaldırılması için 3 şart bulunuyor. Birinci şart, Türkiye'nin terör örgütü YPG/ PKK unsurlarına yönelik operasyona son vermesi. İkinci şart, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelenin haricindeki unsurlarını Suriye'den geri çekmesi. Üçüncü şart ise Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleyi tehlikeye atacak hareketlerde bulunmaması olarak belirtiliyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:04 Kaynak: DHA
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