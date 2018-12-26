Son Dakika Haberleri: Yaptırımlar Devam Ettiği Sürece Halkın Sorunlarını Gideremeyiz"

Yaptırımlar Devam Ettiği Sürece Halkın Sorunlarını Gideremeyiz"

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımları devam ettiği sürece halkın sorunlarını tam olarak gideremeyeceklerini söyledi.

Yaptırımlar Devam Ettiği Sürece Halkın Sorunlarını Gideremeyiz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımları devam ettiği sürece halkın sorunlarını tam olarak gideremeyeceklerini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış yaptırımlar ve baskılara rağmen bütçeyi zamanından önce hazırladıklarını belirten Ruhani, hükümetin önceliğinin geçim sıkıntısı yaşayan halkın sorunlarına çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Yaptırım ve baskılarından zarar görmeyecek bir ekonomik istikamet yakalamaları gerektiğinin altını çizen Ruhani, bunun için tüm organlarda gerekli kararların alınacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptırım baskısı altındaki halkın sıkıntılarını azaltmak için çaba göstermeliyiz. Elbette yaptırımlar devam ettiği sürece halkın sorunlarını tam olarak gideremeyiz."

Hükümetin sübvansiyonu ve yardımları azaltmamak için çaba göstereceğine dikkati çeken Ruhani, "Su, elektrik, gaz, benzin, mazot, eğitim ve sağlık alanındaki sübvansiyon devam edecek ve bunu iptal etme gibi bir düşünce yok." diye konuştu.

"Önceliğimiz komşularımızla iyi ilişkiler kurmak olmalıdır"

İran'ın mevcut ekonomik krizi ve diğer sorunları aşmak için komşu ülkelerle iş birliğini arttırması gerektiğine vurgulayan Ruhani, şöyle konuştu:

"Komşularımızla stratejik ilişkilerimizi arttırır ve geliştirirsek yakalayacağımız ekonomik hacimle mevcut sorunları aşabiliriz. Önceliğimiz komşularımızla iyi ilişkiler kurmak olmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:15 Kaynak: AA

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