Son Dakika Haberleri: Yaptırımlar Nedeniyle Mahsur Kalan Norveç Uçağı İran'dan Ayrıldı

Yaptırımlar Nedeniyle Mahsur Kalan Norveç Uçağı İran'dan Ayrıldı

27 dakika önce

ABD yaptırımları nedeniyle İran'da mahsur kalan Norveç Havayolları'na ait uçak, teknik sorunların giderilmesinin ardından 71 gün sonra İran'dan ayrıldı.

Yaptırımlar Nedeniyle Mahsur Kalan Norveç Uçağı İran'dan Ayrıldı, System.String[]
ABD yaptırımları nedeniyle İran'da mahsur kalan Norveç Havayolları'na ait uçak, teknik sorunların giderilmesinin ardından 71 gün sonra İran'dan ayrıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle İran'da mahsur kalan Norveç uçağı yaklaşık 2,5 ay sonra motor temin edilmesinin ardından, sabah saatlerinde İran'ı terk etti.

Norveç Havayolları'na ait Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı 14 Aralık 2018'de Dubai-Oslo seferi sırasında motor arızası nedeniyle Şiraz Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yapmıştı. Arıza yapan uçağın içindeki yolcu ve mürettebattan oluşan 187 kişi bir sonraki gün Oslo'ya nakledilmişti.

Yeniden havalanabilmesi için ABD'nin Boeing şirketinden yeni motor temin edilmesi gereken uçak, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımlarına takılmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin İran'da mahsur kalan Norveç uçağına gerekli teknik desteğin sağlanması için Boeing'e özel izin çıkardığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:42 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Norveç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Baba, Kendisini Uyandıran Bir Aylık Bebeğini Yumruklayarak Öldürdü Venezuela Hükümeti, Ülke Sınırlarını Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı

ABD'de Market Soyan Hırsız, Benzin Döküp Kasiyeri Yaktı Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:09:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaptırımlar Nedeniyle Mahsur Kalan Norveç Uçağı İran'dan Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]