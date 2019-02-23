Yaptırımlar Nedeniyle Mahsur Kalan Norveç Uçağı İran'dan Ayrıldı
27 dakika önce
ABD yaptırımları nedeniyle İran'da mahsur kalan Norveç Havayolları'na ait uçak, teknik sorunların giderilmesinin ardından 71 gün sonra İran'dan ayrıldı.
ABD
yaptırımları nedeniyle İran
'da mahsur kalan Norveç
Havayolları'na ait uçak, teknik sorunların giderilmesinin ardından 71 gün sonra İran'dan ayrıldı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle İran'da mahsur kalan Norveç uçağı yaklaşık 2,5 ay sonra motor temin edilmesinin ardından, sabah saatlerinde İran'ı terk etti.
Norveç Havayolları'na ait Boeing 737
MAX tipi yolcu uçağı 14 Aralık
2018'de Dubai-Oslo seferi sırasında motor arızası nedeniyle Şiraz Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yapmıştı. Arıza yapan uçağın içindeki yolcu ve mürettebattan oluşan 187 kişi bir sonraki gün Oslo'ya nakledilmişti.
Yeniden havalanabilmesi için ABD'nin Boeing şirketinden yeni motor temin edilmesi gereken uçak, Washington
yönetiminin Tahran
'a yönelik yaptırımlarına takılmıştı.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin İran'da mahsur kalan Norveç uçağına gerekli teknik desteğin sağlanması için Boeing'e özel izin çıkardığı belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:42 Kaynak: AA
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