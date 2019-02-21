Son Dakika Haberleri: Yaptırımlar petrol arzını felç etti

Yaptırımlar petrol arzını felç etti

1 saat önce

Rabobank Enerji Stratejisti Ryan Fitzmaurice, ABD'nin Venezuela ulusal petrol şirketi PDVSA'ya getirdiği yaptırımların "petrol arzı üzerinde felç edici bir etkiye neden olduğunu" yazdı.

Yaptırımlar petrol arzını felç etti, System.String[]
Rabobank Enerji Stratejisti Ryan Fitzmaurice, ABD'nin Venezuela ulusal petrol şirketi PDVSA'ya getirdiği yaptırımların "petrol arzı üzerinde felç edici bir etkiye neden olduğunu" yazdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:00 

Amerika Birleşik Devletleri, Rabobank, Ekonomi
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