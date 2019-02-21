Yaptırımlar petrol arzını felç etti
1 saat önce
Rabobank Enerji Stratejisti Ryan Fitzmaurice, ABD'nin Venezuela ulusal petrol şirketi PDVSA'ya getirdiği yaptırımların "petrol arzı üzerinde felç edici bir etkiye neden olduğunu" yazdı.
Rabobank
Enerji Stratejisti Ryan Fitzmaurice, ABD
'nin Venezuela
ulusal petrol şirketi PDVSA'ya getirdiği yaptırımların "petrol arzı üzerinde felç edici bir etkiye neden olduğunu" yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:00
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