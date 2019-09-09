Yaptırımlardan sonra İran otomotiv sektörü "koma"da
1 saat önce
ABD'nin geçen yıl yaptırımları geri getirmesinin ardından krizden bir türlü çıkamayan İran otomotiv sektörü, uzmanlara göre "koma" halinde.
ABD'nin geçen yıl yaptırımları geri getirmesinin ardından krizden bir türlü çıkamayan İran otomotiv sektörü, uzmanlara göre "koma" halinde.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:15
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