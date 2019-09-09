Son Dakika Haberleri: Yaptırımlardan sonra İran otomotiv sektörü "koma"da
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Yaptırımlardan sonra İran otomotiv sektörü "koma"da

1 saat önce

ABD'nin geçen yıl yaptırımları geri getirmesinin ardından krizden bir türlü çıkamayan İran otomotiv sektörü, uzmanlara göre "koma" halinde.

Yaptırımlardan sonra İran otomotiv sektörü

ABD'nin geçen yıl yaptırımları geri getirmesinin ardından krizden bir türlü çıkamayan İran otomotiv sektörü, uzmanlara göre "koma" halinde.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:15 
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