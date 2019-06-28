Yaptırımların aşılması için kurulan INSTEX faaliyete geçti
1 saat önce
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını bildirdi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:38
Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını bildirdi.
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