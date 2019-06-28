Son Dakika Haberleri: Yaptırımların aşılması için kurulan INSTEX faaliyete geçti
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Yaptırımların aşılması için kurulan INSTEX faaliyete geçti

1 saat önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını bildirdi.

Yaptırımların aşılması için kurulan INSTEX faaliyete geçti, System.String[]
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:38 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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