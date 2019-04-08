Son Dakika Haberleri: Yaptırmış, Mazbatasını Alarak Göreve Başladı

Yaptırmış, Mazbatasını Alarak Göreve Başladı

1 saat önce

Cumhur ittifakı Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Yaptırmış, Mazbatasını Alarak Göreve Başladı, System.String[]
Cumhur ittifakı Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

seçim karargahında partililerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, İl ve İlçe Meclis Üyeleri, Ülkü Ocakları, Gençlik Kolları, Kadın Kolları teşkilatları ve çok sayıda vatandaş ile birlikte Belediye Başkan Mazbatasını almak için İlçe Seçim Kuruluna hareket ettiler.

Seçim Kurulunda Mazbatasını alan Belediye Başkanı Yaptırmış ve beraberindeki heyet Belediye Binasına geçerek Görevi önceki Belediye Başkanı Şenol Polat'tan devraldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:56 Kaynak: İHA

MHP, AK Parti, Aşkale, Ahmet Yaptırmış, Politika
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