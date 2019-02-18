Son Dakika Haberleri: Yapyap Kanalının Mcdonald's Bigmac Videosunu Yorumluyoruz!

Yapyap Kanalının Mcdonald's Bigmac Videosunu Yorumluyoruz!

40 dakika önce

YapYap kanalı sağ olsunlar YouTube'da bizleri çok sevdiklerini söyleyerek BigMac meydan okumamızı mutfaklarında denemişler, biz de dedik ki fırsat bu fırsat sizler için videoyu izleyelim ve yapabildiler mi yapamadılar mı hep birlikte görelim.

YapYap kanalı sağ olsunlar YouTube'da bizleri çok sevdiklerini söyleyerek BigMac meydan okumamızı mutfaklarında denemişler, biz de dedik ki fırsat bu fırsat sizler için videoyu izleyelim ve yapabildiler mi yapamadılar mı hep birlikte görelim. Galiba tariflerin evde uygulanışında yapılabilecek hatalarla ilgilide çok iyi bir örnek teşkil etti. İlk fırsatta bizim mutfağada bekliyoruz. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:19 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si, Gerçek Hayattaki Haliyle Ağızları Açık Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 18:59:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yapyap Kanalının Mcdonald's Bigmac Videosunu Yorumluyoruz!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]