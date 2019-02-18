Yapyap Kanalının Mcdonald's Bigmac Videosunu Yorumluyoruz!

YapYap kanalı sağ olsunlar YouTube'da bizleri çok sevdiklerini söyleyerek BigMac meydan okumamızı mutfaklarında denemişler, biz de dedik ki fırsat bu fırsat sizler için videoyu izleyelim ve yapabildiler mi yapamadılar mı hep birlikte görelim.

YapYap kanalı sağ olsunlar YouTube'da bizleri çok sevdiklerini söyleyerek BigMac meydan okumamızı mutfaklarında denemişler, biz de dedik ki fırsat bu fırsat sizler için videoyu izleyelim ve yapabildiler mi yapamadılar mı hep birlikte görelim. Galiba tariflerin evde uygulanışında yapılabilecek hatalarla ilgilide çok iyi bir örnek teşkil etti. İlk fırsatta bizim mutfağada bekliyoruz. : )

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