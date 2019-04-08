Yara İzleri Kabusunuz Olmasın

Yaşlı yada genç hemen hemen herkesin bir yara izi vardır. Küçük bir sıyrık veya bir kazaya bağlı meydana gelmiş olabilir. Yaşanan olayın hatırası gibi görünse de kimse yara izi kalsın istemez. Yara izi kalmaması için plastik cerrah müdahalesi isteriz. Ama öncelikle izin az kalması için yapılabilecek bir çok şey vardır.

1. Geniş yara oluşmuşsa, dikiş için hastaneye başvurun.

Küçük sıyrık yada çizikler dikiş atılmadan kendiliğinden iyileşirken, geniş ve derin yaralara uzman müdahalesi gerekir. Yara yerinin ilk 24 saat içinde temizlenip dikiş ile kapatılması, oluşacak yara izini azaltır. Ayrıca dikiş, yara dudaklarını uç uca getirdiği için yara daha hızlı iyileşecektir.

2. Erken dönemde yara yerini kuru tutun.

Yara oluşunca deri bütünlüğü bozulmuştur. Kesi ilk 48-72 saatte epitelizasyonunu yani yüzeysel iyileşmesini tamamlar. Bu sayede su geçirmez olur. Erken dönemde kesi yerini kuru tutunuz, su ile temas ettirmeyiniz. Büyük yara ve kesiler için bu süre daha uzun olabilir.

3.Yara yerini temiz tutun.

Yara izi kalmaması için en önemli nokta enfeksiyondan korumaktır. Açık yarada düzenli pansuman yapmak gerekir. Yara yeri de oluşan enfeksiyon iyileşmeyi geciktirir. Enfeksiyon gelişen bölgede belirgin yara izi gelişmesi muhtemeldir.

4. Dikişlerinizi zamanında aldırın.

Yara izi, estetik dikiş atılsa bile minimal kalabilir. Ancak dikişler geç alındığında yara izine dik olacak şekilde tren yolu görünümünde iz kalabilir. Bu konuda doktorunuzun önerdiği zamanda dikişlerinizi aldırın, ötelemeyin.

5. Yara yerini güneşten koruyun.

Güneş yara izini kızartır ve kabartır. Bilinenin aksine güneş görünce yara izleri kaybolmaz. Güneş ışını yara izinin kalıcı olmasına neden olur.

İlk altı ay yara izinin direk güneşe maruziyeti engellenmelidir. Güneş kremi ve UV filtreli mayolar yara izini korur.

6. Yara izi giderici kremler

Silikon bazlı kremler yara izinde kabarıklığı azaltır. Silikonun doğal nemlendirici etkisi kaşıntıyı da azaltır. Aynı zamanda renginin solmasını da sağlar.

Fakat yara izi giderici kremleri kullanmak için yara tamamen kapanmasını beklemek gerekir. Açık yaraya uygulanmamalıdır. Doktorunuz aksini söylemediyse yara oluşumundan üç hafta sonra başlayabilirsiniz.

7. Yara izine erken müdahale

Tüm önlemlere rağmen belirgin kırmızı ve kabarık yara iziniz gelişmiş olabilir. Bu duruma erken dönemde plastik cerrah müdahalesi ile yara izi inceltilebilir. Kabaran yara izlerine kortizon enjeksiyonu, lazer müdahalesi veya silikon tabaka yapıştırması uygulanabilir.

8. Geç dönem yara izi

Yara oluştuktan altı ay sonra kalıcı iz oluşur. İziniz hala belirginse, canınız sıkılmasın. Yara izlerini düzeltmek için her zaman bir şans vardır. Geç dönemde cerrahi ve lazer tedavisi ile yara izi düzeltilebilir.