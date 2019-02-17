Yara İzlerini Sanata Dönüştüren Kadınlar Londra Moda Haftası'da

ŞEHİR merkezindeki Holborn semtindeki ünlü gösterim merkezi Londra
Presentation Studio'da gerçekleşen defilede ünlü Türk modacı Zeynep Kartal
tarafından hazırlanan 35 parça kıyafet 20 İngiliz model tarafından tanıtıldı. Defilede segilenen her bir parçanın işlemesi yara izlerini sanata dönüştüren savaş mağduru Suriyeli kadın sığınmacılar ait. Defile öncesi T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye
'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğinde Küresel İnsani Yardımı 2018 Raporu'na göre dünyanın geçen yıl en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye'nin dünyada yaptığı yardımlarının yanı sıra Suriyeli sığınmacıların yaşadıklarını ve Türkiye'deki hayatlarını konu alan iki dakikalık özel bir kısa film gösterimi yapıldı.
DUYGU SELİ YAŞANDI
Gösterim sonrasında ise Büyükelçi Yalçın ve modacı Kartal konunun önemine dikkat çekmek adına konuşma yaptı. Yeni koleksiyonunda sığınmacı kadınların yaşadıklarından ilham alan tasarımcı, umudun hikayesini kıyafetlerine yansıtıyor. Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'de yeni bir hayata tutunan kadınlar ile yeni koleksiyonu için bir araya gelen tasarımcı, Londra Moda
Haftası'nda bu konuya farkındalık çekiyor. Koleksiyonda yer alan bu özel işlemeler ise savaş yüzünden evlerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeli kadınların umut hikayelerine ortak oluyor. İstanbul
'da atölyelerde tasarımlarını satarak geçinen savaş mağduru olan kadınların da hikayelerinin anlatıldığı özel film gösterimi ve defilenin ardından hem İngiliz hem de Türk konuklar adeta bir duygu seli yaşadı. Kartal, yeni koleksiyonunda insanların içlerindeki birbirinden farklı renkleri tasarımlarında kullanarak göz kamaştırıyor. Mor, kırmızı, kahverengi ve hardal tonlarının birbirinden farklı varyasyonları koleksiyonda elbiselere enerji katıyor. Koleksiyonda bulunan desenler ise tasarımcının ve Aker'in imzasını taşıyor.