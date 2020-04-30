Yaraladığı karısını sosyal medyadan ölümle tehdit eden zanlı yakalandı - Son Dakika

Mersin'de boşanmak isteyen karısını 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' diye paylaşımda bulunan şüpheli, bir parkta yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, hakkında 'hırsızlık, yaralama, tehdit, cinayete teşebbüs, aile içi şiddet ve gasp' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen Hakan G. (42), önceki gün akşam merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde, kendisinden boşanmak isteyen eşi Emel G.'yi (33) tornavidayla 11 yerinden yaralayarak kaçtı. Yaralı kadın, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan zanlı, sosyal medya hesabından ölüm tehditleri savurdu.



"Seni kurşuna dizeceğim"



Sosyal medya hesabından, "Layığını buldun Emel" diye paylaşımda bulunan zanlı, "Dümbüklerin, torbacıların sermayesi yaptın he kendini. 5 senedir almışım seni. Hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım oturturdum nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil, rüsva ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp rızkını getiriyordum. Yazık senin o şerefli ailene. Keşke anan kadar şerefli haysiyetli olaydın. Peki Hakan bunları senin yanına bırakır mı? Asla. Şimdilik elimin altında tornavida vardı onunla yedin üç beş tane ama ant olsun seni kurşuna dizeceğim Emel" şeklinde tehditler savurdu.



Parkta yatarken yakalandı



Yaraladığı eşine sosyal medya hesabından tehditler savuran zanlının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı dün gece, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir parkta yatarken yakaladı. Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi. - MERSİN