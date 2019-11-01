Son Dakika Haberleri: Yaraladıkları şahsı hastaneye götüren aracı kurşunlayan zanlılar tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Yaraladıkları şahsı hastaneye götüren aracı kurşunlayan zanlılar tutuklandı

Yaraladıkları şahsı hastaneye götüren aracı kurşunlayan zanlılar tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren araca silahlı saldırı düzenleyen ve polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Yaraladıkları şahsı hastaneye götüren aracı kurşunlayan zanlılar tutuklandı, System.String[]

Samsun'da bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren araca silahlı saldırı düzenleyen ve polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Y. yaralandı. Yaralı şahıs arkadaşları ile hastaneye götürülmesi çalışıldığı otomobil de bıçaklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. I.Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.P.(47) ve A.A.'yı (46) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi geniş güvenlik önlemleri altında bu akşam Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.P. ve A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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