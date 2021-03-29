Yaralama şüphelisi 5 kişi, polis aracına çarpınca yakalandı (2) - Son Dakika

alacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralanan Orhan K. (18) ile Mehmet G. (23), hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olayın ardından kovalamaca sonucu yakalanan Caner T. (24), Serkan G. (24), Caner Ç. (19), Selim E. (18) ve Mehmet Ö. (18) bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.