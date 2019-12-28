Son Dakika › Güncel › Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2) - Son Dakika
Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKonya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan ve bindiği minibüste yakalanan Yasin Karabulut (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:10 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan ve bindiği minibüste yakalanan Yasin Karabulut (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Bodrum'daki cinayette kan donduran detay İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu