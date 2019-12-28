Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2) - Son Dakika

Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKonya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan ve bindiği minibüste yakalanan Yasin Karabulut (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Konya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan ve bindiği minibüste yakalanan Yasin Karabulut (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bodrum'daki cinayette kan donduran detay
İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu

Son Dakika Haberleri
02:00 Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
02:00 Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi "huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika
01:34 Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
01:28 Bursa'da Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni - Son Dakika
01:24 Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:06:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]