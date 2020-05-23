Yaralamalı kazanın görüntüleri kamerada - Son Dakika

Kaza anının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Isparta 'dan Antalya yönüne giden Ali Buhurcu'nun kullandığı TIR ile Ali Can'ın kullandığı otomobilin çarpışması anbean görüntülere yansıdı.

BURDUR'da bir kişinin yaralanması sonucu meydana gelen trafik kazasının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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