Yaralamalı kazanın görüntüleri kamerada - Son Dakika

BURDUR'da bir kişinin yaralanması sonucu meydana gelen trafik kazasının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Burdur- Antalya kavşağında geçen salı günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ali Buhurcu'nun kullandığı ve Bucak ilçesine tarım makineleri götüren 03 ABH 35 plakalı TIR ile Ali Can 'ın (55) kullandığı 15 AB 601 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Can yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ali Can, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi 'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Isparta'dan Antalya yönüne giden Ali Buhurcu'nun kullandığı TIR ile Ali Can'ın kullandığı otomobilin çarpışması anbean görüntülere yansıdı.