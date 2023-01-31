YARALAMALI SALDIRGAN ŞÜPHELİSİ POLİSE YAKALANINCA, 'ARKADAŞLAR PROBLEM YOK, SİZİ SEVİYORUM' DEDİ - Son Dakika
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YARALAMALI SALDIRGAN ŞÜPHELİSİ POLİSE YAKALANINCA, 'ARKADAŞLAR PROBLEM YOK, SİZİ SEVİYORUM' DEDİ

31.01.2023 11:50

ANTALYA'da Nurettin G. (66), alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada Mecit Y. (50) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

ANTALYA'da Nurettin G. (66), alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada Mecit Y. (50) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve polisin takibiyle yakalanan şüpheli Mecit Y., Sizle bir sorunum yok, problem yok kardeşim. Arkadaşlar ben sizi seviyorum? dedi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokaktaki bir kahvehane önünde meydana geldi. Mecit Y. ile Nurettin G., iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mecit Y., yanında taşıdığı tabancayla Nurettin G.?ye 3 el ateş etti. Vücuduna 2 mermi isabet eden Nurettin G., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Mecit Y., olay yerinden 05 ACG 005 plakalı otomobiliyle kaçtı.

Bu sırada vatandaşlar bölgeden geçen devriye polis ekibine durumu haber verdi. Ekibin anonsuyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Mecit Y., motosikletli Yunus timlerinin yaklaşık 700 süren takibi sonucu bir sitenin bahçesinde yakalandı. Otomobilini site önüne bırakan Mecit Y.'nin olayı gerçekleştirdiği tabanca ise aracın içerisinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Mecit Y., ekip otosuna götürülürken, 'Sizi seviyoruz, sizle bir sorunum yok, problem yok kardeşim. Arkadaşlar ben sizi seviyorum' dedi. Mecit Y., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Vatandaşlar tarafından kahvehane içerisine alınan Nuretin G. ise olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaptı. (DHA)

Kaynak: DHA
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YARALAMALI SALDIRGAN ŞÜPHELİSİ POLİSE YAKALANINCA, 'ARKADAŞLAR PROBLEM YOK, SİZİ SEVİYORUM' DEDİ YARALAMALI SALDIRGAN ŞÜPHELİSİ POLİSE YAKALANINCA, 'ARKADAŞLAR PROBLEM YOK, SİZİ SEVİYORUM' DEDİ ANTALYA'DA BALIK HAVUZUNUN PATLADIĞINI DUYAN, OLTALARIYLA SAHİLE KOŞTU ANTALYA'DA BALIK HAVUZUNUN PATLADIĞINI DUYAN, OLTALARIYLA SAHİLE KOŞTU

Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YARALAMALI SALDIRGAN ŞÜPHELİSİ POLİSE YAKALANINCA, 'ARKADAŞLAR PROBLEM YOK, SİZİ SEVİYORUM' DEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YARALAMALI SALDIRGAN ŞÜPHELİSİ POLİSE YAKALANINCA, 'ARKADAŞLAR PROBLEM YOK, SİZİ SEVİYORUM' DEDİ - Son Dakika
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