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Yaralamalı trafik kazası güvenlik kamerasında

7 saat önce

ADIYAMAN'da, haifi ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

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ADIYAMAN'da, haifi ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Özaslangöz'ün (33) kullandığı plakasız motosiklet, sokaktan çıkan N.Y. yönetimindeki 02 BK 320 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Özaslangöz, yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Özaslangöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:24 Kaynak: DHA
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