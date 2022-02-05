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Yaralanacağına bin pişman oldu - Son Dakika

Yaralanacağına bin pişman oldu

05.02.2022 11:39
Yaralanacağına bin pişman oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kullandığı motosikletten düşerek yaralanan alkollü sürücüye kaldırıldığı hastanede 6 bin 120 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kullandığı motosikletten düşerek yaralanan alkollü sürücüye kaldırıldığı hastanede 6 bin 120 TL para cezası kesildi.

İlginç olay, Bolvadin ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosikletin yanında yerde yarı baygın bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alkollü ve yaralı olduğunu belirlediği şahsı ambulans ila Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın isminin T.G. olduğunu belirleyen polis ekipleri bir süre bekledikten sonra alkolün etkisinin geçmeye başlaması ile şahsa alkollü, ehliyetsiz ve tescilsiz araç kullanmaktan 6 bin 120 TL para cezası kesti.

Öte yandan, şahsın kullandığı motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürürken, T.G., hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. - AFYONKARAHİSAR

Yaralanacağına bin pişman oldu

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112 Acil Çağrı, Para Cezası, Türk Lirası, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralanacağına bin pişman oldu - Son Dakika


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