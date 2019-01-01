Son Dakika Haberleri: Yaralanan Atlar, Kamyonlarla İbb'nin Rehabilitasyon Merkezine Götürülüyor

Yaralanan Atlar, Kamyonlarla İbb'nin Rehabilitasyon Merkezine Götürülüyor

1 saat önce

Yaralanan atlar, kamyonlarla İBB'nin rehabilitasyon merkezine götürülüyorİSTANBUL - Büyükada'da çıkan ahır yangınında yaralanan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıyer'de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmek için kamyonlarla yola çıkarıldı.

Yaralanan atlar, kamyonlarla İBB'nin rehabilitasyon merkezine götürülüyor

İSTANBUL - Büyükada'da çıkan ahır yangınında yaralanan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıyer'de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmek için kamyonlarla yola çıkarıldı.
Büyükada'da çıkan ahır yangınında 9 at telef olurken 3 at da ağır yaralandı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaralı atları Sarıyer'de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürmek için kamyonlarla yola çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genel
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