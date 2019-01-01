Yaralanan Atlar, Kamyonlarla İbb'nin Rehabilitasyon Merkezine Götürülüyor
1 saat önce
Yaralanan atlar, kamyonlarla İBB'nin rehabilitasyon merkezine götürülüyorİSTANBUL - Büyükada'da çıkan ahır yangınında yaralanan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıyer'de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmek için kamyonlarla yola çıkarıldı.
Yaralanan atlar, kamyonlarla İBB
'nin rehabilitasyon merkezine götürülüyor
İSTANBUL - Büyükada'da çıkan ahır yangınında yaralanan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin Sarıyer
'de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmek için kamyonlarla yola çıkarıldı.
Büyükada'da çıkan ahır yangınında 9 at telef olurken 3 at da ağır yaralandı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaralı atları Sarıyer'de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürmek için kamyonlarla yola çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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