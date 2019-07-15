Yaralanan dağcıyı ekipler bulunduğu bölgeden indirdi
53 dakika önce
Niğde'de Aladağlar Demirkazık'ın zirvesine çıkan ve dönüş esnasında yaralanan dağcı, bölgeye ulaşan ekiplertarafından dağdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
'de Aladağlar
Demirkazık'ın zirvesine çıkan ve dönüş esnasında yaralanan dağcı, bölgeye ulaşan ekipler
tarafından dağdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Demirkazık'ın zirvesine tırmanış yapan bir grup dağcının geri dönüşü esnasında dağcılardan H.B. kaza geçirerek yaralanırken, dağcı Ö.O. ise rahatsızlandı. Dağcıların durumu bildirmesi üzerine AFAD
Niğde, Çamardı Jandarma
, Niğde UMKE, Türkiye Dağcılık Federasyonu
(TDF) ve Türkiye İzcilik Federasyonu
(TİFAKE) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler Kızıl Çarşak mevkiinde bulunan dağcıları ulaşarak kurtardı. Kurtarılan dağcılar Çamardı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - NİĞDE
4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı Bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu