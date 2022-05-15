Yaralanan inekleri ile dağlık bölgede mahsur kalan besici ve oğlu kurtarıldı - Son Dakika
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Yaralanan inekleri ile dağlık bölgede mahsur kalan besici ve oğlu kurtarıldı

15.05.2022 20:56
Yaralanan inekleri ile dağlık bölgede mahsur kalan besici ve oğlu kurtarıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan inekleri ile dağlık bölgede mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan inekleri ile dağlık bölgede mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı.

Kırsal Karpuzsekisi Mahallesi Kalfa mevkisinde büyükbaş hayvanlarını otlatan E.Y'nin ineklerinden biri kayalıklardan düşerek yaralandı.

İneği bulunduğu yerden çıkarmak isteyen E.Y ile oğlu M.E.Y, yaralı hayvanla birlikte dağlık bölgede mahsur kaldı.

E.Y'nin haber vermesi üzerine Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu baba ve oğlu ile yaralı hayvan kurtarıldı.

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Hisarcık, Kayseri, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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