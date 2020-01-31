Yaralanan kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralanan kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralanan kızıl şahin tedaviye alındı

6 saat önce

Mersin'de bir kamyonun çarpmasıyla yaralanan kızıl şahinin tedavisine başlandı.

Mersin'de bir kamyonun çarpmasıyla yaralanan kızıl şahinin tedavisine başlandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mezitli bağlantısında kamyonun çarptığı kuşun yaralandığını gören Semiha ve Oğuz Tatar çifti, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kanadından yaralandığı belirlenen kuşun tedavisine veteriner kontrolünde başlandı.

Şube Müdürü Ömer Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi ve bakımının ardından kızıl şahinin doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Yaralanan kızıl şahin tedaviye alındı

Gaziantep, Tarsus, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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