Yaralanan köpeğin yavrusu yanından ayrılmadı - Son Dakika

Amasra'ya bağlı Göçgündemirci köyünde bir otomobilin çarptığı köpek yaralandı. Yavru köpek, yaralı halde yatan anne köpeğin yanından ayrılmadı. Kazayı öğrenen hayvansever Sevim Arkan, köye giderek aldığı köpeği ve yavrusunu veterinere götürdü.

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