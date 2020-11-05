Yaralanan köpeğin yavrusu yanından ayrılmadı - Son Dakika

Yaralanan köpeğin yavrusu yanından ayrılmadı

05.11.2020 17:41
Yaralanan köpeğin yavrusu yanından ayrılmadı, System.String[]

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, otomobil çarpması sonucu yaralanan köpeğin yanından yavrusu ayrılmadı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, otomobil çarpması sonucu yaralanan köpeğin yanından yavrusu ayrılmadı. Köpek, veterinerde tedavi altına alındı.

Amasra'ya bağlı Göçgündemirci köyünde bir otomobilin çarptığı köpek yaralandı. Yavru köpek, yaralı halde yatan anne köpeğin yanından ayrılmadı. Kazayı öğrenen hayvansever Sevim Arkan, köye giderek aldığı köpeği ve yavrusunu veterinere götürdü.

Veterinerde tedavi altına alınan köpeğin yanından ayrılmayan yavrusunu Sevim Arkan, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yaralanan köpeğin yavrusu yanından ayrılmadı
Yaralanan köpeğin yavrusu yanından ayrılmadı
Yaralanan köpeğin yavrusu yanından ayrılmadı

Otomobil, Amasra, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaralanan köpeğin yavrusu yanından ayrılmadı - Son Dakika


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