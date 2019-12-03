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Yaralanan köpek tedavi edildi

7 saat önce

Ayağından yaralanan sokak köpeği, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından ameliyat edilerek tedavi altına alındı.

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Ayağından yaralanan sokak köpeği, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından ameliyat edilerek tedavi altına alındı.


Ayağından yaralanan köpeği, Adıyaman Belediyesi 153 hattına gelen ihbar sonucunda bulunduğu yerden alan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavi altına aldı. Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin, müdürlük bünyesinde kurulan Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirdiği ameliyatla ayağı kurtarılan yaralı köpek yeniden eski sağlığına kavuştu.


Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Yusuf Işık yaptığı açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından belediyemize yapılan ihbarla bulunduğu yerden alınan ve ayağından yaralı köpeğin tedavisini gerçekleştirdik. Sağ patisinde parçalı doku kaybı şekillenmiş olan köpeğimiz kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşacak inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:36 Kaynak: İHA
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