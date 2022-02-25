Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

25.02.2022 15:28

DÜZCE'de, motosikletiyle taksiye çarpan kurye Berat Keskin yaralandı.

DÜZCE'de, motosikletiyle taksiye çarpan kurye Berat Keskin yaralandı. Keskin yerde yatarken yanına gelen bir genç, yağmurdan ıslanmaması için üzerine şemsiye tuttu. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce Atatürk Bulvarı'nda bugün saat 13.30 sıralarında Berat Keskin yönetimindeki 42 AGE 722 plakalı motosiklet, sola dönüş yapmak isteyen önündeki Furkan Ö. idaresindeki 81 T 1299 plakalı taksiye çarptı. Yola savrulan Berat Keskin yaralandı. Berat Keskin yerde yatarken, bu sırada yanına bir genç geldi. Genç, diz çöküp yağmurdan ıslanmaması için Berat Keskin'in üzerine şemsiye tuttu. Berat Keskin, gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


YORUMLAR
500
6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi 6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi Yığılca'da heyelan nedeniyle zarar gören su hattı onarıldı Yığılca'da heyelan nedeniyle zarar gören su hattı onarıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu - Son Dakika


Son Dakika
15:43 AK Partili Akbaşoğlu net tarih verdi: EYT sorunu 2022 içinde kesin olarak çözülecek!
14:45 Adı rüşvet iddialarına karıştı! Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Altay babasının emanetine sahip çıkabilecek mi?
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:53:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement