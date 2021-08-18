Yaralanan motosikletli sağlık ekibine "Bana ne oldu" diye sordu - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile servis aracının çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Sakin Dere Sokakta meydana geldi. Dombay Deresi mevki'inden çarşı istikametine seyir eden Burak A. idaresindeki 06 BYT 909 plakalı motosiklet, Muhammet A.Y. idaresindeki 67 LJ 790 plakalı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ait servis aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yaralının kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı görüldü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptığı sırada, yerde yatan motosikletli kısa süreli bilinç kaybı yaşarken sağlık ekibine "Hiçbir yerim ağrımıyor, bana ne oldu" diye sordu. Sağlık ekibi de motosikletten düştüğünü söyleyerek müdahalede bulundu, ardından ambulans ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü Burak A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK