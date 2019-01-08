Son Dakika Haberleri: Yaralanan Ördeğe Balıkçı Sahip Çıktı

Yaralanan Ördeğe Balıkçı Sahip Çıktı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tüfekle vurulan ördeğe bir balıkçı sahip çıktı.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tüfekle vurulan ördeğe bir balıkçı sahip çıktı.

Hürriyet Mahallesi'nde balıkçılık yapan Özcan Türeci (65), Karadeniz sahilinde kanadından tüfekle vurulmuş halde bir suna ördeği buldu.

Ördeği veteriner hekime götürüp tedavi ettiren Türeci, kanadından yaralanan ördeğe evinin bahçesinde yaptığı kümeste bakıyor.

Türeci, iyileşince ördeği doğal yaşamına salacak.

Türeci, AA muhabirine, amatör balıkçılık yaptığını, deniz kenarında ağ çekerken bir ördeğe rastladığını söyledi.

Ördeğin hareket edemediğini gördüğünü belirten Türeci, "Orada ölmesin diye aldım, eve getirdim. Sonra bir veterinere tedavi ettirdim. Kanadına saçma gelmiş ama kırık olmadığını tespit etti. 'İyi bakarsan iyileşir' dedi. Ben de bir süre evde baktım, kendisine geldikten sonra bahçemde köpeğimin kulübesine yerleştirdim. Durumu gayet iyi." ifadesini kullandı.

Suna ördeklerinin tek eşli olduklarını, bulunduğu bölgede doğaya bırakılması gerektiğini vurgulayan Türeci, kanadındaki yaranın tamamen iyileşmesinin ardından serbest bırakacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:15 Kaynak: AA

Hürriyet Mahallesi, Çarşamba İlçesi, Samsun, Güncel
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