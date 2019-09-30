Son Dakika Haberleri: Yaralanan orman işçisi helikopterle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yaralanan orman işçisi helikopterle hastaneye kaldırıldı

26 dakika önce

Adana'nın Feke ilçesinde kestiği tomruğun altında kalan orman işçisi ağır yaralandı.

Yaralanan orman işçisi helikopterle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Adana'nın Feke ilçesinde kestiği tomruğun altında kalan orman işçisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çandırlar mevkisinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçisi Hikmet Baykan (40), kestiği çam ağacının tomruğu üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibi tarafından önce Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Baykan, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Durumunun ağır olan Baykan'ın havayoluyla Adana'ya sevk edilmesine karar verildi.

Baykan, ilçedeki İsmet Atlı Stadyumu'na inen askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Baykan, Adana, Feke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerin kimliği belirlendi
Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı THY, Hamidiye su ile anlaşmasını bitirdi sosyal medyada gündem oldu ABD'den sonra Rusya da silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 23:13:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralanan orman işçisi helikopterle hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]