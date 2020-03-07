Yaralanan sığınmacılara sağlık ekipleri sahra çadırında ilk müdahaleyi yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralanan sığınmacılara sağlık ekipleri sahra çadırında ilk müdahaleyi yapıyor - Son Dakika

Yaralanan sığınmacılara sağlık ekipleri sahra çadırında ilk müdahaleyi yapıyor

6 saat önce

Yunanistan sınırında yaralanan sığınmacılara sağlık ekipleri sahra çadırında ilk müdahaleyi yapıyor.

Yunanistan sınırında yaralanan sığınmacılara sağlık ekipleri sahra çadırında ilk müdahaleyi yapıyor.

Yaralanan sığınmacılara sağlık ekipleri sahra çadırında ilk müdahaleyi yapıyor

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:21 Kaynak: AA
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