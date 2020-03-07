Yaralanan sığınmacılara sağlık ekipleri sahra çadırında ilk müdahaleyi yapıyor - Son Dakika

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Yaralanan sığınmacılara sağlık ekipleri sahra çadırında ilk müdahaleyi yapıyor
6 saat önce
Yunanistan sınırında yaralanan sığınmacılara sağlık ekipleri sahra çadırında ilk müdahaleyi yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:21 Kaynak: AA
Yunanistan sınırında yaralanan sığınmacılara sağlık ekipleri sahra çadırında ilk müdahaleyi yapıyor.
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