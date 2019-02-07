Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı, Üst Aramasında Uyuşturucu Çıktı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaralanarak devlet hastanesine götürülen şahsın tedavi sonrası yapılan üst aramasında 2 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.



Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da belirtilen bir adres üzerinde şüpheli Y.K. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 2 fişek 2,3 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.



2 suçtan arandığı tespit edildi



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan S.O. isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 4 fişek halinde 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın yapılan GBT kontrolünde 2 ayrı suçtan aranması olduğu anlaşılarak, hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edildi.



Hastanede üst aramasında ele geçirildi



Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde ise yaralanarak 122 ekiplerince devlet hastanesine götürülen S.Ö. isimli şüpheli şahsın tedavi sonrası yapılan üst aramasında 2 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

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