Son Dakika Haberleri: Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı, Üst Aramasında Uyuşturucu Çıktı

Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı, Üst Aramasında Uyuşturucu Çıktı

1 saat önce

Tekirdağ'da polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı, Üst Aramasında Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Tekirdağ'da polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaralanarak devlet hastanesine götürülen şahsın tedavi sonrası yapılan üst aramasında 2 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da belirtilen bir adres üzerinde şüpheli Y.K. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 2 fişek 2,3 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

2 suçtan arandığı tespit edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan S.O. isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 4 fişek halinde 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın yapılan GBT kontrolünde 2 ayrı suçtan aranması olduğu anlaşılarak, hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edildi.

Hastanede üst aramasında ele geçirildi

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde ise yaralanarak 122 ekiplerince devlet hastanesine götürülen S.Ö. isimli şüpheli şahsın tedavi sonrası yapılan üst aramasında 2 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:57 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Polis, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Girdikleri Apartmanda Öpüştükten Sonra Hırsızlık Yapan Sevgililer, Kameraya Yakalandı Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı

Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:09:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı, Üst Aramasında Uyuşturucu Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]