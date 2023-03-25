Yaralanan şahıs polislere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Yaralanan şahıs polislere zor anlar yaşattı

25.03.2023 17:09

Yaralanan şahıs polislere zor anlar yaşattı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bıçakla yaralanmış vaziyette bulunan bir kişi, olay yerine gelen polislere zor anlar yaşattı.

Yaralanan şahıs polislere zor anlar yaşattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bıçakla yaralanmış vaziyette bulunan bir kişi, olay yerine gelen polislere zor anlar yaşattı. Yaralı şahıs, uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Dere Mahallesi Tuncay Sokak'ta O.K. adlı kişinin bıçakla yaralanmış bir vaziyette yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kasık ve sol bacağından yaralı şahıs, sarhoş olduğunu ve kendisini bıçakladığını söyleyerek, olay yerine gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Tehditler savuran genç adam uzun süren uğraşlar sonunda sakinleşebildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K. ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen gencin çelişkili ifadelerinin ardından polis, başka biri tarafından bıçaklanabilme ihtimali üzerine inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralanan şahıs polislere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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